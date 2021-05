Corona-Maßnahmen : Messebranche fordert Lockdown-Ende im September

Die Technik-Messe IFA in Berlin wird in diesem Jahr doch nicht stattfinden. Foto: Fabian Sommer/dpa

Berlin Allmählich kehrt in weiten Teilen Deutschlands ein Stück Normalität zurück. Doch wann wieder Messen und Veranstaltungen stattfinden ist unklar. Die Branchen machen nun Druck.

Ohne verlässliche Öffnungsperspektive seien in der Branche 160.000 Arbeitsplätze gefährdet, sagte der Geschäftsführer des Messeverbandes AUMA, Jörn Holtmeier, der „Bild am Sonntag“. Holtmeier kritisierte: „In Berlin liegt die Inzidenz inzwischen bei 56 und in dieser Woche wurde die für September geplante Elektronikmesse IFA abgesagt, weil der Berliner Senat sich zu keiner klaren Öffnungs-Perspektive durchringen kann.“ Er forderte ein bundeseinheitliches Vorgehen mit einem festen Öffnungsdatum spätestens im September.