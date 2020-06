Fachschauen ab Herbst? : Messebetrieb in Corona-Zeiten: Neues Konzept in Hannover

Messebetrieb in Corona-Zeiten: Neues Konzept in Hannover

Das Messegelände der Deutschen Messe AG in Hannover. Die Messegesellschaft hofft auf Veranstaltungen ab September. Foto: Hauke-Christian Dittrich/dpa

Hannover Die Viruskrise zwang die deutschen Messegesellschaften, etliche Veranstaltungen abzusagen - bis hin zur größten Industrieschau der Welt. Ein neues Regelwerk soll in Hannover nach dem Sommer wieder Ausstellungen ermöglichen. Ein Vorbild für andere Messestädte?

Ab September will die Deutsche Messe AG in Hannover mit neuen Corona-Sicherheitsstandards wieder Veranstaltungen möglich machen und so Risiken für Besucher und Aussteller minimieren.