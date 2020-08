Betrugsskandal von Dax-Konzern : Merkel verteidigt Werben für Wirecard bei China-Reise

Berlin Der Fall Wirecard könnte sich zum größten Betrugsskandal der Nachkriegsgeschichte entwickeln - mehr als drei Milliarden Euro sind wohl für immer verloren. Und Kanzlerin Merkel hatte für den Konzern bei einer China-Reise geworben.

„Es ist Usus, nicht nur in Deutschland, dass man bei Auslandsreisen natürlich die Anliegen von Unternehmen auch anspricht. Das macht man nicht nur in China, das gibt’s auch bei anderen Auslandsreisen natürlich“, sagte Merkel am Freitag bei ihrer Sommer-Pressekonferenz in Berlin.