Pharmaindustrie : Merck steigert Gewinn kräftig zum Jahresstart

Darmstadt Der Pharma- und Chemiekonzern Merck hat in der Pandemie von einer starken Nachfrage von Impfstoffforschern profitiert. Dieser Schub lässt nun nach. Doch im Kerngeschäft läuft es weiter rund.

Umsatz und Gewinn legten im ersten Quartal weiter zu, wie das Dax-Unternehmen am Donnerstag mitteilte. Dabei verzeichnete das Laborgeschäft ein Rekordquartal und auch in der Pharmasparte und im Geschäft mit der Halbleiterindustrie wuchsen die Erlöse. Merck sei „vielversprechend“ in das Jahr gestartet, sagte Vorstandschefin Belén Garijo anlässlich der Zahlenvorlage.

Starke Nachfrage von Impfstoffherstellern

Merck hat in der Pandemie zwei erfolgreiche Jahre hinter sich, in denen der Konzern von der starken Nachfrage von Impfstoffforschern und -herstellern profitierte. So beliefert Merck auch Biontech mit dringend benötigten Lipiden für das Corona-Vakzin der Mainzer. Der Corona-Schub lässt nun langsam nach, zugleich steigt in der Laborsparte die Nachfrage im Kerngeschäft wieder. In der Sparte zogen im ersten Quartal die Erlöse um fast 15 Prozent an, getragen vom Geschäft rund um Produkte und Dienstleistungen für die Arzneiherstellung. Ein starkes Plus gab es aber auch im Geschäft mit Forschern sowie wissenschaftlichen und gewerblichen Laboren.