Frauen holen auf : Mehr reguläre Jobs in Deutschland

Mehr reguläre Jobs in Deutschland

Frauen immer noch wesentlich häufiger in den als „atypisch“ bezeichneten Beschäftigungsverhältnissen zu finden als Männer. Foto: Rainer Jensen.

Wiesbaden Auf dem deutschen Arbeitsmarkt haben Menschen häufiger einen regulären Hauptjob mit Sozialversicherung gefunden.

Die Steigerung um 2,8 Prozent auf 11,1 Millionen Personen war höher als bei den Männern (+1,0 Prozent) und damit als in der Gesamtheit der so genannten „Kernerwerbstätigen“, berichtete die Wiesbadener Behörde. Hier sind Erwerbstätige im Alter zwischen 15 und 64 Jahren gemeint, die nicht in Schule oder Ausbildung sind und auch keinen Freiwilligendienst leisten.