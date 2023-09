Umfrage Mehr Firmen ermuntern männliche Chefs zur Elternzeit

Ein Drittel der Manager gab in der Umfrage an, männliche Führungskräfte aktiv dabei zu unterstützen, eine Auszeit für die Kinder zu nehmen (Elternzeit) - eine Verdopplung im Vergleich zu 2015. Außerdem habe sich der Anteil der Firmen, in denen männlichen Chefs explizit das Angebot gemacht wird, in Teilzeit zu arbeiten, im Vergleich zu 2015 nahezu vervierfacht, obwohl es sich mit 19 Prozent dabei immer noch eher um eine Ausnahme handele, heißt es in der Studie.