Bier : Mehr deutsche Brauereien unter den größten der Welt

Bierproduktion in der Oettinger Brauerei in Mönchengladbach. Foto: picture alliance / dpa

Nürnberg/Berlin Im internationalen Vergleich sind selbst die größten deutschen Brauer eher Zwerge. Unter den 20 mächtigsten Konzernen ist kein einziger aus der Bundesrepublik. Die Branche sieht sich noch nicht über den Berg.

„Wie man sieht, hat der Konzentrationsprozess in den letzten 15 Jahren unter den großen Braukonzernen gewütet. Nur so konnten die kleinen deutschen Brauer in das Ranking hineinrutschen“, sagte der Herausgeber des Getränkefachmagazins „Inside“, Niklas Other, der Deutschen Presse-Agentur.