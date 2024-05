Kurz vor endgültiger Entscheidung über Verkauf Galeria kommt nicht zur Ruhe – Staatsanwaltschaft ermittelt erneut gegen Manager

Auch nach der dritten Insolvenz bei Galeria Karstadt Kaufhof kommt die Warenhaus-Kette nicht in ruhiges Fahrwasser. Während die endgültige Entscheidung über den geplanten Verkauf an neue Investoren kurz bevorsteht, müht sich nun die Staatsanwaltschaft abermals um die Führungsetage in der Noch-Zentrale in Essen. Hier gerieten nach einem Medienbericht Manager in den Fokus der Ermittler: Es geht um ihre Beziehungen zum bisherigen Eigner Signa. Und die sollen Rückschlüsse aufs Geschäftsgebaren zulassen, die dem Warenhaus-Konzern schweren Schaden zugefügt haben könnten. Sollten sich die Vorwürfe bewahrheiten, würde dies das gesamte Unternehmen und damit auch den letzten Galeria-Standort im Saarland finanziell treffen: Karstadt in Saarbrücken.