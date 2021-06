Multimillionär : Medien: Antiviren-Pionier McAfee tot in Gefängnis gefunden

Barcelona Der Software-Entwickler John McAfee saß unter anderem wegen Steuerhinterziehung im spanischen Gefängnis und sollte in die USA ausgeliefert werden. Nun wurde er tot in seiner Zelle gefunden.

Die Leiche des 75 Jahre alten Multimillionärs aus den USA sei am Mittwochnachmittag in einer Zelle der Haftanstalt Brains 2 etwa 30 Kilometer nordwestlich von Barcelona entdeckt worden, berichteten zuverlässige spanische Medien wie „El País“, „El Mundo“ und „La Vanguardia“ unter Berufung auf die Justizbehörden und die Polizei von Katalonien. Ein Gefängnis-Sprecher bestätigte auf Anfrage diese Information.

Der in seiner Heimat unter anderem wegen Steuerhinterziehung, Betrugs mit Kryptowährungen und Verschwörung zur Geldwäsche angeklagte McAfee war im vorigen Oktober auf Betreiben der US-Behörden auf dem Flughafen El Prat in Barcelona festgenommen worden. Er saß seitdem in der Nähe der katalanischen Hauptstadt hinter Gittern. Erst am Mittwoch hatte die spanische Justiz grünes Licht für eine Auslieferung McAfees in die USA gegeben.