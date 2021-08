MediaMarkt und Saturn : Vorerst keine Filialschließungen im Saarland

Saarbrücken Es könne aber in der Zukunft „Veränderungen von Flächengrößen, Neueröffnungen oder auch Schließungen auf Grund besonderer Gegebenheiten bei einzelnen Märkten“ geben, heißt es beim Unternehmen.

Sie sind in vielen Innenstädten und Gewerbegebieten zu finden: Die Elektronik-Märkte Saturn und MediaMarkt. Jetzt schließt der Konzern Ceconomy, zu dem Saturn und MediaMarkt gehören, eine Reihe seiner Filialen in Deutschland. Insgesamt würden bis Ende September 13 Media-Markt- und Saturn-Filialen in Deutschland dicht gemacht, sagte Finanzvorstand Florian Wieser. Hinzu kämen 10 bis 15 Filialen in Ausland.