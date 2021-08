Börse in Frankfurt : MDax und SDax steigen auf Rekordhoch - Im Dax kaum Elan

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Auf dem deutschen Aktienmarkt sind am Dienstag der MDax der mittelgroßen Werte sowie der Nebenwerteindex SDax auf Rekordwerte gestiegen.

Im Dax hielt sich der Schwung dagegen in Grenzen. Etwas unter seinem Rekordhoch von 15.810 Punkten notierte der Leitindex am Nachmittag mit plus 0,14 Prozent auf 15.767,94 Punkten. Der MDax gewann 0,77 Prozent auf 35.880,09 Punkte. Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 stand 0,2 Prozent höher.