Außenhandel : Maschinen-Exporte steigen kräftig

Die Maschinenbauer in Deutschland gucken zuversichtlich in die Zukunft. Foto: Stefan Puchner/dpa

Frankfurt/Main Zuversicht bei den Maschinenbauern: Laut Verband ist für die Branche schon bald das Vorkrisenniveau in Sicht.

Die Exporte in die Länder der Europäischen Union, die die wichtigste Absatzregion für Maschinen „Made in Germany“ ist, legten im dritten Quartal um 5,8 Prozent zu. In die USA wurden 18 Prozent mehr Maschinen und Anlagen exportiert. Die Ausfuhren nach China stiegen hingegen nur noch um 3 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. „Mit einem Anziehen der Dynamik in China ist kurzfristig nicht zu rechnen, denn wichtige Abnehmerbranchen wie Bau und Automobil senden keine expansiven Impulse“, erläuterte Wiechers. Das Geschäft mit Großbritannien, das im vergangenen Jahr in Folge des Brexits lahmte, zog kräftig um 38,7 Prozent an.