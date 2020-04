Kostenpflichtiger Inhalt: Interview Markus Luthe : „Wir haben eine klare Erwartungshaltung“

Markus Luthe, Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland Foto: IHA

Berlin Der Hauptgeschäftsführer des deutschen Hotelverbandes hofft auf eine baldige Wiederöffnung für Touristen.

Seit dem Shutdown sind Hotels für Touristen geschlossen, nur Geschäftsreisende übernachten hier und da noch. Wie lange hält die Branche das durch, fragte die SZ den Hauptgeschäftsführer des Hotelverbandes Deutschland, Markus Luthe.

Herr Luthe, in Österreich können die Hotels Ende Mai wieder öffnen. Wann rechnen Sie in Deutschland mit so einem Schritt?

LUTHE Der Hotellerie in Deutschland fehlt derzeit noch eine solch konkrete Perspektive zu einem verantwortlichen Wiederhochfahren der Betriebe. Wir haben also diesbezüglich eine klare Erwartungshaltung an die anstehenden Beratungen der Ministerpräsidenten mit dem Bund.

Wie hoch ist derzeit die Auslastung?

LUTHE Derzeit sind noch etwa 30 Prozent der Hotels in Deutschland geöffnet, deren durchschnittliche Zimmerauslastung vier Prozent beträgt. Jeder dritte Beherbergungsbetrieb ist bereits akut bedroht. Wir benötigen jetzt eine konkrete Wiedereröffnungsperspektive und kein regulatorisches Durcheinander, sonst geraten schnell noch viel mehr Hotels in Gefahr.

Von der beschlossenen Senkung der Mehrwertsteuer für die Gastronomie haben Sie wenig, weil die für Hotelübernachtungen schon gilt. Wo wünschen Sie sich weitere Entlastungen?

LUTHE Wir sind als erste Branche von der Corona-Krise betroffen gewesen und es scheint derzeit so, als wolle man uns erst als eine der letzten wieder schrittweise in so etwas wie „Normalität“ entlassen. Verlorene Umsätze können Hotels aber nicht nachholen. Sie werden diese Ausnahmesituation nur überstehen, wenn sie zeitnah über die bisherigen Unterstützungsmaßnahmen hinaus nicht-rückzahlbare Direkthilfen aus einem staatlichen Rettungsfonds erhalten.

Gibt es Ihrerseits Sicherheitskonzepte für die Öffnung?

LUTHE Unser Dachverband Dehoga hat für die Gesamtbranche ein Konzept an Schutzmaßnahmen für Restaurants und Hotels vorgelegt. Die Gesundheit der Gäste wie Mitarbeiter hat dabei höchste Priorität. Konkrete Beispiele: In stark frequentierten Restaurants könnte der Zugang über elektronische Reservierungssysteme geregelt und die Aufenthaltsdauer begrenzt werden. Der Check-in und Check-out im Hotel kann digital und somit kontaktlos gestaltet werden. Infektionsrisiken im Hotelzimmer können durch Verzicht auf Minibar oder Tagesdecken minimiert werden.

Auf welche Annehmlichkeiten werden die Kunden noch verzichten müssen?

LUTHE Ausnahmslos alle Hotelbereiche müssen mit Blick auf die besonderen Hygieneanforderungen kritisch inspiziert und neu durchdacht werden. Das Frühstück im Hotel muss sicher reorganisiert werden und kann beispielsweise im Roomservice durchgeführt werden. Oder unter Wahrung der Abstandsregeln im Frühstücksraum mittels Servierwagen und vielleicht zusätzlich in einem umgewidmeten Tagungsraum. Für Schwimmbäder und Wellness-Bereiche können spezifische Personenzahlbegrenzungen vorgenommen werden, um auch hier den gestiegenen Hygiene- und Abstandsanforderungen gerecht zu werden.

Rechnen Sie dieses Jahr noch mit einem normalen Hotelgeschäft?

LUTHE Ein „normales“ Hotelgeschäft, wie wir es bis März kannten, wird es wohl auf absehbare Zeit nicht mehr geben. Dafür sind die Rückgänge und die Unsicherheiten zu massiv. Doch wir sind zuversichtlich. Und wenn wir alle erhöhte Hygienestandards als selbstverständlichen Teil unseres Alltagslebens verinnerlicht haben und konsequent einhalten, werden wir auch wieder eine Zunahme der nationalen und internationalen Reisetätigkeit erleben.

Wird es überhaupt wieder so werden wie früher? So fallen womöglich viele Geschäftsreisen auf Dauer weg, weil Videokonferenzen Gewohnheit werden.