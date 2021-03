Kontrollgremium : Mark Branson soll neuer Bafin-Chef werden

Soll Berichten zufolge an die Spitze der Bafin rücken: Mark Branson, bisheriger Chef der Schweizer Finanzmarktaufsicht. Foto: Peter Klaunzer/KEYSTONE/dpa

Berlin Die deutsche Finanzaufsicht Bafin ist wegen des Wirecard-Skandals in die Kritik geraten. Jetzt bekommt die Aufsicht Verstärkung von außen.

Mit einem personellen Neuanfang an der Spitze soll die deutsche Finanzaufsicht Bafin nach dem Wirecard-Skandal mehr Biss bekommen.

Der Chef der Schweizer Finanzaufsicht Finma, Mark Branson, soll neuer Präsident der Behörde werden und damit Nachfolger von Felix Hufeld, wie das Bundesfinanzministerium am Montag in Berlin mitteilte. Der 52 Jahre alte studierte Mathematiker soll sein neues Amt Mitte des Jahres antreten, nach dpa-Information soll er spätestens am 1. August anfangen.