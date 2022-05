Arbeitsmarkt : Mangel an Fachpersonal wird auf Jahre zum Wachstumshemmnis

Mangel an Fachpersonal wird auf Jahre zum Wachstumshemmnis

Nürnberg Fachkräfte fehlen der deutschen Wirtschaft an allen Ecken und Enden. Volkswirte glauben, dass sich der Engpass zu einer echten Krise auswachsen kann. Der Höhepunkt wird erst in Jahren erreicht sein.

Der Fachkräftemangel wird nach Auffassung von Volkswirten zum Wachstumshemmnis - und zwar auf Jahre. Denn die Babyboomer-Jahrgänge gehen jetzt erst in Rente. Bis mindestens 2025 spitzt sich die Situation zu. „Spätestens dann ist das ein Riesenthema“, sagte Katharina Utermöhl von der Allianz in einer Umfrage der Deutschen Presse-Agentur.

„Der Fachkräftemangel wird die Konjunktur in Deutschland mittel- bis langfristig sehr stark beeinflussen“, sagt Christoph Siebecke, Volkswirt bei der Oldenburgischen Landesbank. „Trotz Corona-Krise und Ukraine-Krieg waren Fachkräfte in den letzten 30 Jahren noch nie so knapp wie heute“, sagt die Chefvolkswirtin der staatlichen Bankengruppe KfW, Fritzi Köhler-Geib. „44 Prozent aller Unternehmen beklagten im April eine Beeinträchtigung ihrer Geschäftstätigkeit durch fehlende Fachkräfte.“