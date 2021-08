Ex-Manager aus dem Saarland wird 80 : Er bereut den Namen: Heute würde Peter Hartz „Hartz IV“ anders nennen

Saarbrücken/Berlin Als Topmanager wie als Arbeitsmarktreformer hat Peter Hartz Höhen und Tiefen erlebt: Tausende gerettete Jobs und die Betriebsratsaffäre bei VW – aber vor allem die nach ihm benannten Gesetze, mit denen die SPD Teile des Stammklientels vergraulte. Was macht der 80-Jährige heute?

Hartz IV: Ein Begriff mit fast epochalem Charakter, für die Arbeitsmarktpolitik ebenso wie für das Hadern der SPD mit ihrem Kurs über weite Strecken der vergangenen 20 Jahre. Als Namensgeber steht Peter Hartz für eine der größten Wirtschafts- und Sozialreformen in der deutschen Nachkriegsgeschichte. Was ist davon geblieben – und wie sieht Hartz sein Erbe jetzt zum 80. Geburtstag?

Ja, der Name „Hartz“, der sei ein Fehler gewesen, sagt er der Deutschen Presse-Agentur in Saarbrücken. „Heute würde ich die damalige Hartz-Kommission eher Job-Kommission nennen.“ Denn die namentliche Verknüpfung der auch viel kritisierten Hartz-Gesetze I bis IV sei rückblickend „natürlich auch eine Belastung“ gewesen.

Aber: „Unterm Strich kann ich sagen: Die Reform ist nicht nur umstritten, sondern sie war ja sehr erfolgreich“, betont Hartz. „Ich halte sie für eine der besten Reformen. Der Erfolg ist doch sehr nachweisbar.“ Der Saarländer, der zurückgezogen im Nordwesten des Saarlandes lebt, wird an diesem Montag (9. August) 80 Jahre alt.

Im Juli 2021 bezogen nach den Zahlen der Nürnberger Bundesagentur für Arbeit 3,86 Millionen Menschen Geld aus dem Topf, der offiziell Grundsicherung heißt, im Volksmund aber unter Hartz IV bekannt ist. Abgewickelt wird das in Jobcentern - eine Einrichtung, die es ohne Peter Hartz nicht gegeben hätte.

Der kleinere Teil der Hartz-IV-Empfänger ist arbeitslos. Andere verdienen in ihren Teilzeit-Jobs so wenig, dass ihr Verdienst über die Grundsicherung aufgestockt werden muss. Wieder andere bekommen das Geld, weil sie Angehörige pflegen oder Kinder betreuen müssen.

Das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung geht davon aus, dass Hartz IV wesentlich zur Verringerung der Arbeitslosigkeit in Deutschland beigetragen hat, wie aus einer Studie des Instituts hervorgeht.

Und heute? „Ich würde die Reform fortschreiben mit den Möglichkeiten der Digitalisierung. Wir sind ja gut 15 Jahre weiter“, sagt Hartz. Die einzelnen Gesetze der Arbeitsmarktreform traten schrittweise bis 2005 in Kraft. „So eine große Reform, die lebt ja“, erklärt Hartz. „Und sie entwickelt eine Eigendynamik. Aber was so eine große Reform auch braucht, ist ein Machtprotagonist.“