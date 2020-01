Markt wächst über Durchschnitt : Lust auf Edelschokolade: Lindt&Sprüngli legt weltweit zu

Zürich Der weltweite Appetit auf Edelschokolade beflügelt das Geschäft des Schweizer Traditionsherstellers Lindt&Sprüngli.

Mit Schokokugeln, -tafeln und Pralinés stieg der Gruppenumsatz im vergangenen Jahr um 4,5 Prozent auf 4,5 Milliarden Franken (3,7 Mrd Euro), wie das Unternehmen in Kilchberg bei Zürich mitteilte. „Besonders positiv entwickelte sich der Umsatz in Deutschland und Österreich“, so Lindt&Sprüngli. Japan, China und Brasilien seien zweistellig gewachsen. In diesem Jahr feiert die auf hochwertige Schokolade spezialisierte Marke 175-jähriges Bestehen.