Dunkle Wolken am Himmel : Lufthansa büßt massiv Gewinn ein

Dunkle Wolken am Himmel

Frankfurt Ein deutlicher Gewinneinbruch und düstere Prognosen für die kommenden Monate haben die Aktie der Deutschen Lufthansa AG in den Sinkflug geschickt. Der Dax-Konzern leidet nach eigenen Angaben unter den gestiegenen Kerosin-Preisen und dem anhaltend starken Konkurrenzdruck in Europa.

Vor allem in Deutschland und Österreich bleibe der Wettbewerb der Fluglinien um die Passagiere aggressiv, so der Dax-Konzern. Daran werde sich bis mindestens Ende 2019 kaum etwas ändern. Das Unternehmen berichtete von einem im Jahresvergleich um 70 Prozent gefallenen Gewinn für das zweite Quartal: Trotz eines um vier Prozent auf 9,6 Milliarden Euro gewachsenen Umsatzes blieben am Ende auch wegen einer unerwarteten Steuerrückstellung nur 226 Millionen Euro Gewinn.