BMW-Tochter London drückt aufs E-Tempo: Neue Mini-Modelle für Oxford

Doch die steigende Zahl von E-Autos auf britischen Straßen liegt nicht nur an der steigenden Nachfrage. „Auch der Staat erhöht den Druck auf die Hersteller, vor allem durch zwei Maßnahmen“, betont GTAI. So ist von 2030 an der Verkauf neuer Verbrenner verboten, von 2035 an dürfen auch keine neuen Hybridfahrzeuge mehr angeboten werden. Erst kürzlich bekräftigte Premier Sunak, an dem Vorhaben festzuhalten - entgegen Lockerungsforderungen aus seinem eigenen konservativen Lager.