Transport Lkw-Sternfahrt nach Berlin: Hunderte nehmen an Protest teil

Hunderte Spediteure und Landwirte haben in Berlin nach einer Sternfahrt an einem Protest teilgenommen. Die Polizei berichtete von rund 350 Lastwagen, etwa 50 Traktoren und rund 90 weiteren Fahrzeugen auf der Straße des 17. Juni. Rund 350 Menschen versammelten sich demnach am Nachmittag am Brandenburger Tor. Die Zahl variiert aber, weil die Mahnwache auch in der Nacht andauern soll. Auf Transparenten forderten sie unter anderem, die Erhöhung der Lkw-Maut und die CO2-Steuer zurückzunehmen. Größere Verkehrsbehinderungen gab es in Berlin nach Angaben der Polizei wegen der Sternfahrt nicht.