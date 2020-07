Debatte um Urlaubsreisen : Lindner: Risiko-Rückkehrer sollen Corona-Tests selbst zahlen

An Flughäfen gibt es seit kurzem kostenlose Corona-Tests für Urlaubs-Rückkehrer. Foto: Arne Dedert/dpa

Berlin FDP-Chef Christian Lindner fordert von der Bundesregierung eine Strategie für den Umgang mit Urlaubsrückkehrern. Wer aus Risikogebieten kommt, soll sich testen lassen müssen - auf eigene Kosten.

„Verbindliche Tests für Menschen an Flughäfen dürfen kein Tabu sein“, sagte Lindner im Sommerinterview der ZDF-Sendung „Berlin direkt“. Und: „Wer sich in ein Risikogebiet freiwillig begibt als Tourist, der wird damit in Kauf nehmen müssen, dass er für diesen Test auch bezahlt.“ Dies sei für ihn „eine Frage der Eigenverantwortung“.