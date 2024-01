Elektronik LG will KI mit Daten von Geräten im Haus verbessern

Zur natürlicheren Interaktion mit den Menschen will LG auch Chatbots nach dem Muster von ChatGPT verwenden. So könnte dann etwa ein Herd in vollständigen Sätzen Hinweise geben, statt in knappen Benachrichtigungen zu kommunizieren. Der Konzern stellte zudem einen kleinen Roboter vor, der im Haus unterwegs sein kann. Der „AI Agent“ ist mit Kameras und anderen Sensoren ausgestattet und kann so den Haushalt erkunden und mit den Bewohnern kommunizieren. Er könne zum Beispiel morgens nötige Medikamente vorbeibringen, die Bewohner bei der Rückkehr ins Zuhause an der Haustür begrüßen und bei Bedarf Notrufdienste verständigen, erläuterte LG.