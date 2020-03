360 Mitarbeiter betroffen : Ledvance schließt Werk in Eichstätt

Eichstätt Der Leuchtenhersteller Ledvance will sein größtes deutsches Werk in Eichstätt mit rund 360 Mitarbeitern schließen. Die Entscheidung verkündete das Unternehmen am Montag nach einer außerordentlichen Aufsichtsratssitzung.

