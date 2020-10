Börse in Frankfurt : Leichte Verluste am deutschen Aktienmarkt

Leichte Verluste am deutschen Aktienmarkt

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Am deutschen Aktienmarkt ist es nach den jüngsten Kursgewinnen am Dienstag leicht abwärts gegangen. Der deutsche Leitindex Dax gab im frühen Handel um 0,44 Prozent auf 13 080,75 Punkte nach.

Die jüngsten Kursgewinne von rund 600 Punkten im deutschen Leitindex seit dem Zwischentief Anfang Oktober führen Marktexperten vor allem auf die Zuversicht über eine sich fortsetzende Wirtschaftserholung, auf Unterstützungen durch die Regierungen weltweit und das Billiggeld der Notenbanken zurück. Untermauert wurde der Optimismus an diesem Morgen von Daten aus China: Dort legte der Außenhandel stark zu.

Weitere wichtige Konjunktur- und Stimmungsdaten stehen im Tagesverlauf an. Hierzulande veröffentlicht das ZEW-Institut am späteren Vormittag seine monatlichen Konjunkturerwartungen. Die befragten Finanzmarktteilnehmer hätten mit Blick auf die vorangegangene Befragung einen starken Aufschwung in Deutschland bereits antizipiert, heißt es von Experten. Für Oktober dürfte daher wieder „etwas mehr Realismus einkehren“, erwartet Helaba-Analyst Stefan Mütze.