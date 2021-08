Börse in Frankfurt : Leichte Gewinne für deutsche Aktien

Börse in Frankfurt

Der Dax ist der wichtigste Aktienindex in Deutschland. Foto: Fredrik von Erichsen/dpa

Frankfurt/Main Angesichts einer Flut an Unternehmenszahlen hat sich der deutsche Aktienmarkt am Donnerstag gut behauptet. Etwas Rückenwind kam im späten Handel auch von der tonangebenden Wall Street.

Der hiesige Leitindex Dax ging 0,33 Prozent höher bei 15.744,67 Punkten aus dem Handel. Der MDax der mittelgroßen Werte gewann 0,68 Prozent auf 35.727,02 Punkte und schloss damit auf Rekordniveau. Der Nebenwerteindex SDax stieg ebenfalls auf einen Höchststand und legte am Ende um 0,39 Prozent zu.

Im Dax waren die Aktien von Merck mit einem Plus von 6,8 Prozent der klare Tagessieger. Der Darmstädter Spezialmaterialien- und Pharmakonzern hat erneut ein starkes Quartal hinter sich. Die Aktien von Siemens profitierten von starken Zahlen und einem erhöhten Jahresausblick des Technologiekonzerns. Die Papiere zogen um 2,6 Prozent an.

Continental blickt dank guter Geschäfte mit Reifen etwas optimistischer auf das Gesamtjahr, so dass die Anteilscheine des Automobilzulieferers rund ein Prozent im Plus schlossen.

Der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 rückte um 0,39 Prozent auf 4161,08 Zähler vor. Der Pariser Cac 40 legte noch etwas deutlicher zu, während der FTSE 100 in London angesichts sehr schwacher Rohstoffwerte minimal nachgab. An der Wall Street verzeichnete der Dow Jones Industrial zum europäischen Handelsschluss Gewinne in Höhe von 0,5 Prozent.