Kamerahersteller Leica Camera Group erzielt erneut Rekordumsatz

Neben den bekannten Kameras und Sportoptikgeräten besetzt das Unternehmen weitere Geschäftsfelder. So soll das bislang nur in Japan verkaufte Leitz Phone weiterentwickelt werden. Mit einem TV-Projektor will Leica zudem in den Heimkino-Markt eintreten. Dazu kommen über Tochtergesellschaften Uhren und Brillengläser.