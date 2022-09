Drohen erhebliche Versorgungslücken? : „Schwerste Krise seit Ende des Zweiten Weltkrieges“: Lebensmittelbranche warnt vor leeren Regalen

Berlin "Es drohen erhebliche Versorgungslücken": In einem offenen Brief hat die Lebensmittelbranche von der Bundesregierung Unterstützung bei den hohen Energiekosten gefordert.

In einem Brandbrief an den Bundeskanzler und die Bundesregierung haben mehrere Lebensmittelverbände vor dramatischen Folgen der Energiekrise in Deutschland gewarnt. „Wenn die Bundesregierung nicht umgehend handelt, drohen erhebliche Versorgungslücken bei der täglichen Lebensmittelversorgung der Menschen in Deutschland“, heißt es in dem Schreiben. Insbesondere die energieintensive mittelständische Tiefkühl- und Frischewirtschaft stehe infolge der Energiekrise vor einer existenziellen Bedrohung.