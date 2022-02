EZB-Präsidentin : Lagarde will berühmte Personen aus Europa auf Euro-Scheinen

Frankfurt/Main Die Europäer und Europäerinnen wollen ihrer Gemeinschaftswährung ein neues Gesicht geben. Doch welche Motive sollen die Scheine zeigen? Von höchster Stelle kommt nun ein erster Vorstoß.

Die Europäische Zentralbank (EZB) hatte im Dezember einen Prozess zur Neugestaltung der Scheine angestoßen. Die Bevölkerung soll dabei ausführlich mitreden. 2024 will der EZB-Rat über die Herstellung neuer Banknoten entscheiden und darüber, wann diese in Umlauf gebracht werden könnten.

Anders als bei früheren nationalen Währungen sind die Motive auf den Euro-Scheinen vergleichsweise nüchtern: Bauwerke, die es in Wirklichkeit nicht gibt. „Ich selbst erinnere mich gern an den Fünf-Franc-Schein mit Victor Hugo, den es vor 50 Jahren in Frankreich gab“, sagte Lagarde in dem Interview. „Aber sicherlich gibt es auch andere Möglichkeiten, die europäische Identität zu zeigen, etwa ein berühmtes Bild oder ein Baudenkmal.“