Konjunktur : Lagarde: EZB kämpft weiter entschlossen gegen Inflation

Frankfurt/Main Die Zinssätze sieht die EZB-Präsidentin als wichtigstes Instrument gegen die Teuerung. Eine weitere Zinsanhebung dürfte zur Bekämpfung der Inflation bevorstehen.

Die Europäische Zentralbank strebt für den Euroraum mittelfristig Preisstabilität bei einer Teuerungsrate von zwei Prozent an. Im Euroraum lagen die Verbraucherpreise im Oktober um 10,6 Prozent über dem Niveau des Vorjahresmonats. In Europas größter Volkswirtschaft Deutschland stieg die Inflationsrate im Oktober auf 10,4 Prozent.

Risiko der Rezession steigt

„Die Zinssätze sind und bleiben das wichtigste Instrument zur Anpassung unseres politischen Kurses. Aber wir müssen auch unsere anderen politischen Instrumente normalisieren und so den Impuls unserer Zinspolitik verstärken“, sagte Lagarde. Die über Jahre durch milliardenschwere Wertpapierkäufe angeschwollene EZB-Bilanz müsse „maßvoll“ und „auf vorhersehbare Weise“ normalisiert werden. „Im Dezember werden wir die wichtigsten Grundsätze für den Abbau der Anleihebestände in unserem Ankaufprogramm darlegen“, kündigte Lagarde an. Der EZB-Rat tagt wieder am 15. Dezember.