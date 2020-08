Koalitionsausschuss : Kurzarbeitergeld: Höchstbezugsdauer soll verlängert werden

Berlin Gastronomie, Tourismus oder Messen - vor allem überall dort, wo die Corona-Krise besonders tiefe Spuren hinterlassen hat, soll Kurzarbeit auch weiter helfen können. Doch um welchen Preis?

SPD-Chef Norbert Walter-Borjans sagte vor der Spitzenrunde: „Ich glaube, dass wir gute Voraussetzungen haben, dass das auch der Koalitionspartner mitträgt.“ Es wäre ein wichtiges Signal für die Wirtschaft und die Beschäftigten von Unternehmen. CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer begrüßte die geplante Verlängerung des Kurzarbeitergelds als richtiges Signal, mahnte aber Augenmaß an. „Die CDU ist dafür, das Kurzarbeitergeld zu verlängern, aber so, dass dadurch die richtigen Signale gesendet werden“, sagte sie der Deutschen Presse-Agentur. Der arbeitsmarktpolitische Sprecher der Unionsfraktion im Bundestag, Peter Weiß (CDU), sagte der dpa: „Ich bin für einen Weg der Vernunft.“

Auch das Institut für Arbeitsmarkt- und Berufsforschung (IAB) hatte dafür plädiert, eine Verlängerung von Kurzarbeit in der Regel daran zu knüpfen, die Zeit für berufliche Qualifizierung zu nutzen. „Eine längerfristige Nutzung von Kurzarbeit kann insbesondere einen notwendigen Wandel verzögern, wenn etwa Geschäftsmodelle oder Produktionsweisen überholt sind“, so das IAB. Bereits Unionsfraktionschef Ralph Brinkhaus (CDU) hatte Bedingungen für die erwünschte Verlängerung der Kurzarbeit angemahnt.

Weiß pocht darauf, zwei Dinge nicht zu vermischen: Kurzarbeit allein wegen der Corona-Flaute - und Kurzarbeit im Strukturwandel. So kämen Geringverdiener etwa in der Gastronomie im Fall geschlossener Hotels mit einem kleineren Kurzarbeitergeld während eines längeren Lockdowns kaum dauerhaft über die Runden. Hier sei die Aufstockung wichtig. Aber bei einem Beschäftigten mit höherem Einkommen etwa in einem Zuliefererbetrieb in der Autoindustrie, der vom Strukturwandel betroffen sei, sei Weiterqualifizierung zentral - nicht in erster Linie eine kräftige Aufstockung des Geldbetrags.