Rohstoffe : Kupferpreis steigt auf Rekordhoch

London Rohstoffe haben während der Corona-Krise stetig an Wert gewonnen. Allein der Kupferpreis hat in diesem Jahr um 30 Prozent zugelegt. Nun hat er ein neues Rekordhoch erklommen.

Der Kupferpreis ist auf ein Rekordhoch gestiegen. An der Rohstoffbörse in London stieg der Preis für eine Tonne des vielseitig verwendeten Metalls am Freitag bis auf 10.232 US-Dollar.