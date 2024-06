Energie Kunden warten ab: Wärmepumpen-Markt kommt nicht in Schwung

Nach heftigen politischen Streitigkeiten auch in der Ampel-Koalition war Anfang 2024 das GEG - auch als Heizungsgesetz bezeichnet - zu Jahresbeginn in Kraft getreten. Ziel ist es, den Klimaschutz im Gebäudebereich wesentlich voranzubringen. Das Gesetz sieht generell vor, dass von 2024 an jede neu eingebaute Heizung zu 65 Prozent mit Erneuerbaren Energien betrieben werden muss. Die Regelungen greifen aber zunächst nur für Neubauten in einem Neubaugebiet. Funktionierende Heizungen können weiter betrieben werden.