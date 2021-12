Handel : Kunden geben mehr für Schmuck und Uhren aus

Pforzheim Wie für viele Händler ist das Weihnachtsgeschäft auch in der Schmuck- und Uhrenbranche die umatzstärkste Zeit. Käufer müssen mit etwas höheren Preisen rechnen, scheinen damit wenig Probleme zu haben.

Die Corona-Krise ist zwar nicht spurlos an den Unternehmen vorbeigezogen, es herrscht aber doch wieder Hochstimmung, wie Hauptgeschäftsführer Guido Grohmann vom Bundesverband Schmuck, Uhren, Silberwaren und verwandte Industrien in Pforzheim sagte. „2021 ist für Hersteller und Händler insgesamt glimpflich abgelaufen.“ Auch die Juweliere geben sich entspannt. Nur auf dem Markt für Luxusuhren gibt es - wie auch schon vor der Corona-Zeit - Wartelisten.

Zwar habe der Lockdown zu Jahresbeginn auch seine Branche getroffen, sagte Grohmann. Doch es gebe spürbar Nachholeffekte. Vor allem der Export etwa nach China ziehe im Vergleich zu 2020 an. Auch gäben die Menschen weniger Geld zum Beispiel für Reisen aus. „Die Budgets in Haushalten werden anders verteilt.“ Teils zugunsten der Schmuck- und Uhrenhersteller: „Wir stellen fest, dass der Durchschnittspreis auf den Bons deutlich gestiegen ist.“

Schon in den Jahren vor Corona hätten Kunden „Offline-Käufe“ vermehrt wenige Tage vor Weihnachten gemacht. Was dann verkauft wird, sei größtenteils Standardware. „Die wird vorrätig sein“, sagte Grohmann. „Nur bei karierten Maiglöckchen wird es schwierig.“

„Vieles kriegen wir hin“, lautet auch die Devise beim Bundesverband der Juweliere, Schmuck- und Uhrenfachgeschäfte. Gerade was lokal in Pforzheim, Idar-Oberstein oder im Raum München hergestellt wird, dürfte kein Problem sein, sagte Präsident Stephan Lindner in München. „Klassische Lieferengpässe wie in der IT-Industrie haben wir nicht.“