Spritpreise : Kroatien verurteilt Benzinpreis für Ausländer in Ungarn

Zagreb/Brüssel Kroatiens Ministerpräsident Andrej Plenkovic sieht darin eine Diskriminierung, dass Ausländer in Ungarn mehr für Sprit zahlen müssen als Inländer.

„Ungarn darf die Bürger anderer EU-Länder nicht diskriminieren“, sagte er am Dienstag am Rande des EU-Gipfels in Brüssel zu kroatischen Medien. Wenn EU-Ausländer an ungarischen Tankstellen einen höheren Preis bezahlen müssen als Inländer, dann sei das „eine klare Verletzung des Rechts“, fügte er hinzu.