Vorwurf der Diskriminierung : Kritik an Schufa-Eintrag nach Ende des Insolvenzverfahrens

Frankfurt/Main Ein Privatinsolvenzverfahren ist sehr unangenehm und je länger der Schufa-Eintrag besteht, desto schwieriger wird es, eine Wohnung oder sogar einen neun Handyvertrag zu bekommen

Nach seiner Erfahrung sind die Menschen in Deutschland „treue Schuldner“ und bemühen sich, eine Privatpleite möglichst zu vermeiden. „Das dürfte auch in der Corona-Krise gelten, in der aktuell viele Menschen in Kurzarbeit sind“, sagte Henning.