AfD-Spitzenkandidat Kritik an Höcke nach Attacke auf Wirtschafts-Initiative

SPD-Spitzenkandidat Georg Maier sagte in einer TV-Runde, er wisse von Fachkräften, die aufgrund des gesellschaftlichen Klimas, „das natürlich maßgeblich von Herrn Höcke und der AfD geprägt wird“, nicht nach Thüringen kommen wollten. Auch Katja Glybowskaja von der AWO, die Vorsitzende der Liga der freien Wohlfahrtspflege in Thüringen, erklärte, sie fürchte gravierende Konsequenzen in der Soziallandschaft, sollten rechtsextreme Stimmen an Macht gewinnen. „Wir appellieren, keinen Schulterschluss mit rechtsextremistischen Kräften einzugehen“, so Glybowskaja.