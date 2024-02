Energie Kritik an Habecks Plänen zur CO2-Speicherung auf See

Die Pläne von Wirtschaftsminister Robert Habeck für die Speicherung von Kohlendioxid auf hoher See stoßen auf Kritik. „Für den Klimaschutz bei der Energiegewinnung haben wir die Erneuerbaren“, sagte die klimapolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Nina Scheer, der „Süddeutschen Zeitung“. Dafür brauche man keine CO2-Speicherung - im Fachjargon CCS (Carbon Capture and Storage) genannt. „Es muss bei fossilen Kraftwerken ausgeschlossen werden“, sagte Scheer. Auch aus Habecks eigenen Reihen kam Gegendwind: „CCS in der Energiewirtschaft sehen wir nicht“, sagte die Grünen-Klimapolitikerin Lisa Badum. So sähen es auch Beschlüsse der Grünen-Fraktion vor.