Wirtschaftsexperte : Kritik am „Herdenverhalten“ in der Coronakrise

Kritik am „Herdenverhalten“ in der Coronakrise

Berlin Auf die Ausbreitung des Coronavirus gibt es weltweit panische Reaktionen. In solchen Situationen neigen Menschen dazu, der Mehrheit zu folgen anstatt sich selber ein Urteil zu bilden. Ein führender Ökonom sieht darin eine große Gefahr.

Fratzscher zeigte sich besorgt, dass „Dinge, die wir in China sehen, nämlich Verhaltensänderungen bei den Konsumenten“ bei einer Ausweitung der Krise bald auch in Europa und Deutschland möglich seien. „Dafür gibt es schon erste kleine Anzeichen.

Der Ökonom illustrierte dies mit der aktuellen Entwicklung an den Börsen: „Über Wochen hinweg gab es dort völlige Ignoranz gegenüber den Folgen des Coronavirus mit einem Rekord nach dem anderen“, sagte Fratzscher. Erst vor knapp zwei Wochen hatte beispielsweise der Deutsche Aktienindex Dax ein Rekordhoch bei 13.795 Punkten erreicht, ungeachtet der fortschreitenden Ausbreitung des Coronavirus. „Und auf einmal sorgt ein Anlass, in diesem Falle Italien, dafür, dass Panik an den Märkten ausbricht und sie in eine entgegengesetzte Richtung gehen.“