Einmarsch von Russland : Krieg in der Ukraine: Explodieren jetzt die Gaspreise?

Werden aufgrund des Ukraine-Konflikts mit Russland höhere Preise auf Gas-Bezieher zukommen? So schätzen Experten die Situation für Deutschland ein.

Der Einmarsch Russlands in die Ukraine kommt zu einem denkbar ungünstigem Zeitpunkt. Die Menge aus zusätzlichem Öl, die innerhalb kürzester Zeit in den Verkauf gelangen kann, ist laut US-Investmentbank JP Morgan auf 2,8 Millionen Fass am Tag gefallen. Zur Entschärfung von Preisspitzen in Krisensituationen haben sich jedoch etwa fünf Millionen Fass pro Tag als Reservekapazität bewährt.