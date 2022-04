Wirtschaftsministerium : Kreise: Beschleunigte Genehmigung für LNG-Terminals

Die ersten Arbeiten für ein schwimmendes Importterminal für Flüssigerdgas (LNG) in Wilhelmshaven sollen bald in der Nähe des Jade-Weser-Ports beginnen. Foto: Sina Schuldt/dpa

Berlin Angesichts der russischen Invasion in die Ukraine, will die Bundesregierung ihre Abhängigkeit von russischem Gas verringern. Dazu sollen LNG-Terminals gebaut werden. Für deren Bau könnten Verfahren beschleunigt werden.

Das Bundeswirtschaftsministerium hat im Austausch mit dem Umwelt- und dem Justizministerium eine Formulierungshilfe für einen Gesetzesentwurf zur Beschleunigung von LNG-Vorhaben in Norddeutschland erarbeitet und in die Ressortabstimmung gegeben, wie die Deutsche Presse-Agentur aus Kreisen des Wirtschaftsministeriums erfuhr. Hintergrund für das sogenannte LNG-Beschleunigungsgesetz ist der russische Angriffskrieg auf die Ukraine, der die Lage auf den Energiemärkten zugespitzt hat.

„Ziel des Gesetzes ist es, alle Zulassungs- und Genehmigungsverfahren sowie die Vergabe öffentlicher Aufträge und Konzessionen erheblich schneller zu durchlaufen, als dies nach aktueller Rechtslage möglich ist, und so zu zügigen Genehmigungen und Einbindung von LNG in den deutschen Markt zu gelangen“, heißt es in einem entsprechenden Papier, das der dpa vorliegt.