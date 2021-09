Engpass : Kraftstoffkrise: Minister kündigt Militäreinsatz an

Stillgelegte Zapfsäulen an einer Tankstelle in London. Foto: Frank Augstein/AP/dpa

London In Großbritannien fehlen tausende LKW-Fahrer. Dies ist ein Grund für die Probleme an den Tankstellen. Jetzt sollen Soldaten die Tanklaster fahren.

Um die Kraftstoffkrise in Großbritannien in den Griff zu bekommen, sollen demnächst Soldaten ans Steuer von Tanklastern beordert werden.

„Wir haben uns dazu entschlossen und ich denke, dass die Menschen in den nächsten Tagen einige Soldaten beim Fahren von Tanklastern sehen werden“, sagte der britische Wirtschaftsminister Kwasi Kwarteng am Mittwoch der BBC. Bereits am Dienstag hatte die Regierung angekündigt, dass die Armee wegen der Probleme in Bereitschaft versetzt werden soll. Derzeit werden Soldaten geschult, um Tanklaster fahren und befüllen zu können.