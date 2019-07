Kraftfahrt-Bundesamt : Erste Erlaubnis für Diesel-Nachrüstungen

Berlin Nach langen Diskussionen können Besitzer von ­Euro-5-Dieselautos ihre Pkw endlich umrüsten lassen – aber längst noch nicht alle Modelle.

Nach langer Wartezeit können die ersten Besitzer von Diesel-Pkw mit der Abgasnorm Euro 5 ihre Autos nachrüsten, um so Fahrverbote in Deutschland zu vermeiden. Das Kraftfahrt-Bundesamt (KBA) erteilte nach monatelangen Verzögerungen die erste Allgemeine Betriebserlaubnis zur Dieselnachrüstung.