Vom Konkurrenten zum Retter : Korean Air will Rivalen Asiana Airlines übernehmen

Korean Air will Rivalen Asiana Airlines übernehmen

Flugzeuge der Fluggesellschaften Korean Air und Asiana Airlines stehen bei nebeligem Wetter nebeneinander am Flughafen „Incheon International Airport“ westlich von Seoul. Foto: -/YNA/dpa

Seoul Seit Monaten ist die Zukunft der Fluggesellschaft Asiana Airlines ungewiss. Eine Übernahme war wegen der Folgen der Corona-Pandemie bereits geplatzt. Jetzt taucht plötzlich ein Rivale als möglicher Retter auf.

Trotz der Krise der Luftfahrt in der Corona-Pandemie will die südkoreanische Fluggesellschaft Korean Air den kleineren einheimischen Wettbewerber Asiana Airlines übernehmen. Der Kaufwert betrage 1,8 Billionen Won (1,37 Mrd Euro), teilte Südkoreas Branchenführer am Montag mit.