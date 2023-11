Internet Kooperation soll Glasfaser-Ausbau beschleunigen

Vodafone erklärte, man habe ein gemeinsames Positionspapier beschlossen, in dem die Kooperationspartner „konkrete Leitplanken für den Glasfaser-Ausbau im Immobilienbestand der Mitglieder vereinbart“ haben. „Sie machen den Ausbau in Wohnungsimmobilien schneller und einfacher möglich als bisher“, sagte Philippe Rogge, Geschäftsführer (CEO) bei Vodafone Deutschland. „Wir verfolgen ein gemeinsames Ziel: Glasfaser einfacher und schneller als marktüblich in die Wohnungsimmobilien zu bringen - in die kleinen ebenso wie in die großen.“