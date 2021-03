Konzept beim Wirtschaftsministerium eingereicht : Wasserstoff für die Großregion

Am Standort des Steag-Kohlekraftwerks in Völklingen-Fenne soll Wasserstoff im industriellen Maßstab produziert werden. Foto: Robby Lorenz

Saarbrücken Saarländische und französische Unternehmen haben gemeinsam ein Konzept beim Wirtschaftsministerium eingereicht.

Viele Gründe also für das Saarland, dessen Wirtschaft bisher von fossilen Brennstoffen abhängig ist, in Zukunft auf Wasserstoff zu setzen. Die gemeinsame Bewerbung der Unternehmen ist die Chance auf eine finanzielle Beteiligung der EU beim Wandel des Saarlandes zur „Wasserstoff-Modellregion“. Das Konzept ist aber auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit unter Beteiligung der französischen Standorte Carling und Bouzonville ausgelegt. Es umfasst folgende Teilprojekte:

Bei der Erzeugung des Wasserstoffs ist das Projekt „HydroHub Fenne“ von Steag und Siemens Energy maßgeblich. Dabei soll in Völklingen eine sogenannte PEM-Elektrolyseanlage entstehen. PEM steht für „Proton Exchange Membrane“ zu deutsch: Protonenaustauschmembran. Bei einer solchen Anlage wird eine für Protonen durchlässige Membran von Wasser umspült, welches unter Strom gesetzt wird. Auf diese Weise wird elektrische Energie in chemische umgewandelt und Wasser in seine Bestandteile – Wasserstoff und Sauerstoff – zerlegt. Durch die Nutzung des bestehenden Steag-Kraftwerkstandorts sollen so ohne weitreichende Änderungen und Umweltbelastungen die bereits vorhandenen Strukturen genutzt werden.