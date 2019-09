Präsident kritisiert Fed : Konjunkturrisiko Trump: Leitzinssenkung soll es richten

Washington Die US-Notenbank Fed will einen Einbruch der Wirtschaft verhindern, doch das wohl größte Konjunkturrisiko kann sie nicht kontrollieren: Einen unberechenbaren Präsidenten, der das Land auf Kollisionskurs mit den wichtigsten Handelspartnern geführt hat.

Verbraucher in den USA geben weiter reichlich Geld aus, die Arbeitslosigkeit ist niedrig, aber das Wachstum verlangsamt sich, und Exporte und Investitionen sind rückläufig, wie die Fed mitteilte. Die Experten sahen das als Warnsignal: Die Federal Reserve senkte den Leitzins zum zweiten Mal in Folge um 0,25 Prozentpunkte, nun auf eine Spanne von 1,75 bis 2,00 Prozent. „Eine Schwäche des globalen Wachstums und die Unsicherheit der Handelspolitik haben die Wirtschaft belastet und stellen weiterhin ein Risiko dar“, sagte Notenbankchef Jerome Powell am Mittwoch (Ortszeit) zur Begründung.