0,25 Prozentpunkte : Konjunkturhilfe der US-Notenbank: Fed senkt Leitzins erneut

Ein Monitor in der New Yorker Börse zeigt die Kursentwicklung der US-Notenbank an. Foto: Richard Drew/AP/dpa.

Washington Angesichts schwächeren globalen Wachstums, sinkender Exporte und der anhaltenden Handelskonflikte hat die US-Notenbank Fed ihren Leitzins erneut um 0,25 Prozentpunkte gesenkt.

Damit will die Zentralbank dem moderaten Wachstum der US-Wirtschaft neuen Schwung geben. Nach der dritten Zinssenkung in Folge seit Juli liegt der Leitzins damit nun im Korridor von 1,5 bis 1,75 Prozent, wie die Federal Reserve am Mittwoch in Washington mitteilte. Die Entscheidung war von den Märkten weitgehend erwartet worden.