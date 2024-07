Deutsche Wirtschaft Konjunkturdämpfer - „ernsthaftes Problem“ in Deutschland

Auch die Wirtschaft in der Eurozone hat einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Juli trübte sich die Stimmung in den Unternehmen erneut ein und erreichte den tiefsten Stand seit fünf Monaten. Der Einkaufsmanagerindex fiel um 0,8 Punkte auf 50,1 Zähler. Analysten hatten hingegen im Schnitt eine Stagnation des Indexwertes auf 50,9 Punkten erwartet. Der Stimmungsindikator hält sich damit nur noch knapp über der Wachstumsschwelle von 50 Punkten, was weiterhin auf eine leichte Expansion der wirtschaftlichen Aktivitäten hindeutet.