Kommentar : Die unendliche Geschichte

Made in Germany galt weltweit lange als Zeichen für besonders hohe Qualität und einen funktionierenden Wirtschaftsstandort. Nüchtern betrachtet kann Deutschland heute nicht einmal mehr einen Flughafen zu Ende bauen.

Sechs Mal wurde die Eröffnung schon verschoben, die Baukosten sind um mehrere Milliarden Euro aus dem Ruder gelaufen. Früher haben wir Deutsche uns gerne über Zustände in „Bananenrepubliken“ lustig gemacht. Weit davon entfernt sind wir selbst nicht mehr. Jetzt sollte man den Berliner Flughafen am besten ganz ruhig und möglichst ohne viel Öffentlichkeit fertigbauen. Am besten auch ohne eine feierliche Eröffnung. Die Blamage ist schon groß genug.