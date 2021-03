Kommentar : Die Partnerschaft funktioniert

Foto: SZ/Lorenz, Robby

Bund und Länder streiten sich in diesen Tagen wie die Kesselficker über Wege aus der Corona-Pandemie. Gemessen daran funktioniert die Tarifpartnerschaft in dieser schweren Zeit erstaunlich gut. So wurde jetzt in der Metall- und Elektroindustrie eine Einigung erzielt, bei der die Gewerkschaftsseite deutlich zurücksteckte, um Jobs zu sichern.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Stefan Vetter

Trotzdem gehen die Beschäftigten nicht leer aus. Statt der sonst üblichen prozentualen Lohnerhöhungen wurden Einmalzahlungen verabredet, die auch durch eine Reduzierung der Arbeitszeit abgegolten werden können, wenn Betriebe in wirtschaftliche Schwierigkeiten geraten. Nicht nur wegen Corona, sondern auch aufgrund des notwendigen Strukturwandels etwa in der Automobilindustrie.